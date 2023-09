Secom divulga cronograma do desfile de 7 de Setembro

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou neste domingo, 3, o cronograma dos preparativos para o desfile de 7 de Setembro nesta semana na Esplanada dos Ministérios. O evento começará às 9h e deve durar cerca de duas horas, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Segundo a Secom, a expectativa é de que o evento conte com cerca de 30 mil pessoas. A Fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas (1ºRCG), os Dragões da Independência, e o coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília farão a abertura com o hino nacional e o hino da independência.

Em seguida, o comandante militar do Planalto, general de Divisão Ricardo Piai Carmona, apresentará toda a tropa ao presidente Lula e solicitará autorização para dar início ao desfile.

Medalhista de ouro no boxe na Olimpíada de Tóquio 2020, o 3º sargento Hebert Conceição vai conduzir o fogo simbólico da Pátria e será acompanhado de outros esportistas e alunos de colégios militares de Brasília. Alunos de escolas públicas e projetos sociais do DF também participarão do desfile. Cerca de 2 mil militares devem participar do desfile a pé neste ano, sendo 600 da Marinha, mil do Exército e 400 da Força Aérea Brasileira.

O evento será realizado na Esplanada a partir das 9h do dia 7 de setembro. A organização do desfile esteve no centro das atenções por causa das últimas celebrações do Dia da Independência durante o governo Bolsonaro, que contaram com a participação de milhares de apoiadores do ex-presidente.