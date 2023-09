Auditores fiscais aprovam indicativo de operação padrão de atividades de defesa agropecuária

São Paulo, 4 - O Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical) aprovou na manhã desta segunda-feira, 4, indicativo de operação padrão das atividades de defesa agropecuária.

Em nota, disse que a carreira exige do governo federal a imediata participação na mesa de negociação específica para debater as demandas do segmento, além do reajuste salarial linear. "Nesse sentido, o Anffa Sindical, como representante dos auditores agropecuários, sinaliza uma possível operação padrão, que será discutida em plenária, no próximo dia 16, com outras carreiras de Estado."