Chuvas aliviam pressão sobre colheita de grãos dos EUA, mas semana deve ser de calor

Nova York, 4 - As chuvas esporádicas em partes do Meio-Oeste dos Estados Unidos aliviaram os temores de que as colheitas de milho e soja fossem duramente atingidas pela seca. Apesar disso, as previsões indicam que a semana deve ser de temperaturas acima do normal, com "calor significativo" na região, segundo a DTN. "A chuva parou na maior parte de maio e junho, o que prejudicou o crescimento e desenvolvimento iniciais", explicou Brian Pullam, da corretora Linn & Associates, acrescentando que as precipitações recentes foram oportunas para a polinização e cultivo.

O Cinturão do Milho dos EUA vem enfrentando períodos de seca expressiva e aumento nas temperaturas, mas os períodos de chuva ao longo da temporada de crescimento ajudaram a mitigar os temores em relação aos rendimentos, de acordo com pesquisadores da Pro Farmer Crop Tour.

Após dias de inspeção em campos de sete Estados, a expedição projetou uma safra de milho de cerca de 9% maior do que as estimativas do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) para o ano passado, mas 2,4% menor para a safra de soja.