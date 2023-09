Colheita da 2ª safra de milho atinge 88% da área no Centro-Sul, aponta AgRural

São Paulo, 4 - A colheita da safrinha de milho 2022/2023 atingiu 88% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira, 31, em comparação com 83% na semana anterior e 98% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Com exceção de Mato Grosso, todos os outros Estados da região ainda têm colheitadeiras em campo. Quem mais avançou na semana foi Mato Grosso do Sul, que abriu boa vantagem sobre o Paraná. "O ritmo dos trabalhos nos dois Estados foi prejudicado neste ano pelo plantio tardio, alongamento do ciclo das lavouras e alta umidade dos grãos na colheita", relatou a consultoria, em boletim semanal.

