Crédito rural: BB desembolsa R$ 26,4 bi a produtores em agosto, recorde mensal

São Paulo, 4 - O Banco do Brasil (BB) desembolsou em agosto R$ 26,4 bilhões em crédito para os produtores rurais. Em nota, a instituição diz que é o maior valor concedido ao setor em um só mês e que supera em 7% o registrado em agosto de 2022. Na safra 2023/2024, iniciada em julho, foram contratados junto ao BB R$ 47,4 bilhões, 9% mais que em julho e agosto do ano passado. "São mais de 142 mil operações contratadas no período, com destaque para os pequenos e médios agricultores, que somados representam 70% das operações", disse o BB. "Temos o desejo de alcançar um saldo de R$ 200 bilhões em operações de crédito em agricultura sustentável, uma carteira que já bateu os R$ 141,4 bilhões", disse na nota a presidenta do banco, Tarciana Medeiros.