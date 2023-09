Expointer 2023 bate recorde de público e de comercialização, com quase R$ 8 bi em negócios

São Paulo, 4 - A 46ª Expointer, encerrada no domingo, 3, em Esteio (RS), recebeu 5,96% mais visitantes e registrou aumento de 11,76% no volume de negócios. Foram 818.943 visitantes contabilizados até as 13h30 de domingo e R$ 7,986 bilhões em comercialização.

Nesta edição foi incluída a categoria de Insumos na contabilidade de comercialização, com dados apurados pelo Sistema Ocergs/Sescoop junto aos cooperados: foram R$ 86.755.237,00 em negócios.

"Muito mais que o anseio de bater os números, ficamos surpreendidos com a fala do ministro da Agricultura e Pecuária Carlos Fávaro, dizendo que conhecia muitas feiras no mundo e no Brasil e que esse é o parque mais bonito que já viu.