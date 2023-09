Integração entre Agricultura e MDA será cada vez mais fortalecida, afirma Fávaro

Brasília, 4 - Após oito meses da gestão compartilhada da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entre os Ministério da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, modelo adotado pela primeira vez no País, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que esse formato será fortalecido. "A integração entre Agricultura e MDA para fortalecimento da Conab será cada vez mais fortalecida. A Conab cumpre grande papel neste País, de garantia de estabilidade econômica e alimentar", disse Fávaro, em sessão especial solene de homenagem aos 33 anos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Senado.

O ministro citou que, no ano passado, em virtude da ausência da atuação da empresa com estoques regulares e com medidas de apoio à comercialização e da terceira seca seguida, produtores gaúchos enfrentaram escassez de milho para alimentação animal.

O ministro voltou a defender que não existe política agrícola sem uma empresa de apoio à comercialização. Fávaro criticou a gestão da Conab pelo governo passado que, segundo ele, tinha a percepção de que o mercado se regulava sozinho. "É papel do Estado estar ao lado dos que mais precisam, seja na ponta da produção, seja no consumo. Uma empresa que visa dar equilíbrio (ao mercado), não deixar ter falta de suprimentos, controlar a inflação, fazer logística e prever a safra com seus relatórios inquestionáveis", afirmou Fávaro.