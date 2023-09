Vendas de tratores e máquinas agrícolas recuam 8,85% em julho ante julho de 2022, diz Fenabrave

"Notamos uma melhora dos novos negócios em agosto, fruto do Plano Safra, cujo plantio começa em setembro e que faz com que a renovação de maquinário ocorra pouco antes", diz Andreta Júnior, no relatório de divulgação dos números. "Acreditamos que veremos resultados melhores nos próximos meses, em função disso."

Ao contrário das vendas de carros, que podem ser atualizadas diariamente com base nos licenciamentos diários de veículos, os números de máquinas agrícolas precisam ser levantados pela Fenabrave com os fabricantes. Por isso, as estatísticas têm defasagem de um mês em relação ao balanço das vendas de automóveis, divulgado há pouco pela associação, com dados já relativos a agosto.