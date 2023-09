Cargill entra no mercado de adoçantes no Brasil com 3 produtos à base de estévia

São Paulo, 5 - A Cargill, empresa que no Brasil atua com originação e processamento de grãos, nutrição animal e soluções para a indústria de alimentos, anunciou nesta manhã que está entrando no mercado brasileiro de adoçantes à base da planta estévia. A estreia se dará por meio de três marcas de adoçantes dietéticos e ingredientes para a indústria (bolos, pães, doces, bebidas, produtos lácteos, geleias, preparados de frutas e outros).

Uma das marcas será a Truvía, voltada ao varejo com versões adoçante líquido e em pó, já presente em mais de 15 países, inclusive os Estados Unidos, onde entrou em 2008.

Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta terça-feira em São Paulo, o diretor-geral de Food Solutions da Cargill na América do Sul, Laerte Morais, destacou o processo tecnológico empregado na produção dos adoçantes à base de estévia, com extração da matéria-prima somente das folhas da planta, que interfere no sabor do adoçante.