Deputado Alexandre Barbosa é novo relator do Reporto

Brasília, 5 - O presidente da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), foi designado relator de projeto de lei do Reporto na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara. O novo relator disse ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) que dará "celeridade" à tramitação e trabalhará pela aprovação do PL 4885/2016, que amplia o prazo de vigência do Reporto, regime que dá isenção tributária a empresas portuárias na compra de maquinários e equipamentos para uso em operações no território nacional.

As discussões sobre o projeto estão praticamente paradas há meses. O último designado à função de relator, o deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), deixou de ser membro da CFT, fazendo o projeto ficar sem relator.

A avaliação do governo e de representantes do setor é de que o projeto contém problemas técnicos como a ampliação por tempo maior que cinco anos, o que justificaria a dificuldade de aprovação. Por causa disso, o governo deve apresentar uma nova proposta, que até a última atualização estava na fase de ajustes interministeriais.