Grande incêndio atinge comunidade em Santos e destrói dezenas de casas

Um incêndio de grandes proporções atingiu a comunidade Caminho São José, no Rádio Clube, em Santos, no litoral de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 4. Segundo o Corpo de Bombeiros, muitas casas de madeira foram queimadas e as vítimas que inalaram fumaça foram socorridas e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não houve registros de vítimas fatais.

A ocorrência, que começou por volta das 22h30, teve o foco do fogo se alastrando na altura da Rua do Caminho São Jose, 616. O atendimento da corporação começou com quatro viaturas, mas logo se tornaram quinze durante o início da madrugada de terça-feira, 5. Conforme os bombeiros, o fogo foi extinto já no início do dia.

O prefeito de Santos, Rogério Santos (PSDB), esteve no local para acompanhar de perto a ocorrência e, nas redes sociais, afirmou que iria auxiliar as famílias de forma "emergencial e providencial". "Estamos preparando a UME Pedro Crescenti, no Rádio Clube, para atender as famílias desabrigadas", afirmou.

Segundo a prefeitura, também está sendo organizado um esquema de doações para as famílias atingidas. Itens como roupas, água e produtos de higiene foram solicitados e podem ser entregues na UME Pedro Crescenti, Avenida Brigadeiro Faria Lima, s/n, Rádio Clube, no Dale Coutinho, na Rua Fausto Felício Bruzarosco, s/n, Castelo e no Fundo Social de Solidariedade, Avenida Conselheiro Nébias, 388, Paquetá.