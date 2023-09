Imea mantém previsões de área, produção e exportação da soja em 2023/24

Brasília, 5 - O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) manteve as suas previsões de área, produtividade e produção de soja na safra 2023/24 em Mato Grosso. "Com a pressão nos preços da soja neste ano, em relação a 2022, e os custos de produção, em reais por sacas, próximos do valor ofertado pelo produto, as incertezas quanto ao investimento no cultivo da soja para a temporada permanecem no Estado. Além disso, o atraso na aquisição dos insumos poderá influenciar na menor utilização de pacotes tecnológicos e, também, redução na aplicação de fertilizantes para o ciclo 2023/24", disse o Imea em levantamento mensal de oferta e demanda.

A perspectiva de área plantada ficou estável em 12,22 milhões de hectares, embora represente aumento de 0,82% ante o ciclo anterior. "Neste ano, excepcionalmente, o Ministério da Agricultura está concedendo autorizações para parte dos produtores de Mato Grosso iniciarem a semeadura da soja a partir de 1º de setembro, devido à preocupação com o corte das chuvas, visto a perspectiva de um forte El Niño. Desse modo, a preocupação quanto ao clima no Estado segue no radar dos sojicultores e segundo os dados do NOAA, os meses de outubro e novembro/23, as estimativas de anomalia das chuvas apontam precipitações abaixo da média para Mato Grosso", afirmou o instituto.

Em relação ao rendimento da soja, diante das incertezas quanto à safra, o Imea manteve a projeção da produtividade em 59,70 sacas/hectare, indicando um recuo inicial de 4,17% em relação ao rendimento da safra 2022/23. Com a manutenção da área e da produtividade, a produção da safra 2023/24 foi projetada pelo instituto em 43,78 milhões de toneladas, queda de 3,39% ante a safra passada.