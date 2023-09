Vendas de máquinas agrícolas caem 27,5% em julho, revela Anfavea

São Paulo, 5 - A Anfavea, associação que, além das montadoras de automóveis, representa fabricantes de tratores, apresentou nesta terça-feira, 5, números que mostram queda das vendas tanto de máquinas agrícolas quanto de construção.

As vendas de máquinas agrícolas, que somaram 4,1 mil unidades em julho, caíram 27,5% frente a junho e 8,9% na comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado desde o início do ano, o recuo é de 7,2%, com 33,6 mil unidades, entre tratores de rodas e colheitadeiras de grãos, entregues nos sete primeiros meses do ano.

Já as vendas de máquinas de construção - como retroescavadeiras, pás-carregadeiras de rodas, motoniveladoras e rolos compactadores - tiveram queda de 38,6% na passagem de junho para julho. No total, 2 mil máquinas de construção foram vendidas em julho, o que representa um recuo de 45,7% no comparativo interanual. De janeiro a julho, as vendas somaram 18,1 mil unidades, um recuo de 19,6%.