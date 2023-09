Abate de bovinos sobe 12,6% no 2º tri de 2023 ante o 2º tri de 2022, diz IBGE

O abate de fêmeas cresceu 23,9% no segundo trimestre de 2023 ante o segundo trimestre de 2022, enquanto o abate de machos subiu 5,1% na mesma comparação.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o abate de 934,45 mil cabeças de bovinos a mais no segundo trimestre de 2023 ante o mesmo período do ano anterior foi impulsionado por aumentos em 18 das 27 Unidades da Federação (Ufs).

Os avanços mais significativos ocorreram em Mato Grosso (+310,74 mil cabeças), Rondônia (+243,27 mil cabeças), Goiás (+187,91 mil cabeças), Tocantins (+43,36 mil cabeças), Minas Gerais (+42,69 mil cabeças), Bahia (+38,25 mil cabeças), Pará (+37,19 mil cabeças) e Rio Grande do Sul (+37,15 mil cabeças). Já as reduções mais expressivas foram registradas em Mato Grosso do Sul (-42,69 mil cabeças), Paraná (-9,69 mil cabeças), Santa Catarina (-4,59 mil cabeças) e São Paulo (-1,16 mil cabeças).

Mato Grosso manteve a liderança no abate de bovinos, com 17,0% da participação nacional, seguido por Goiás (10,9%) e São Paulo (10,6%).