Abate de frangos sobe 4,7% no 2º tri de 2023 ante o 2º tri de 2022, mostra IBGE

Rio, 6 - O País registrou abate de 1,56 bilhão de frangos no segundo trimestre de 2023, um aumento de 4,7% em relação ao mesmo período de 2022, segundo os resultados das Pesquisas Trimestrais do Abate de Animais, do Leite, do Couro e da Produção de Ovos de Galinha, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve redução de 3,2%.

"Este resultado proporcionou o melhor segundo trimestre na série histórica da pesquisa, iniciada em 1997, com os maiores registros já computados em meses de maio e junho", apontou o IBGE.