Abate de suínos cai 1,0% no 2º tri de 2023 ante o 2º tri de 2022, diz IBGE

As reduções mais expressivas ocorreram no Rio Grande do Sul (-108,59 mil cabeças), Minas Gerais (-85,43 mil cabeças), São Paulo (-60,87 mil cabeças), Mato Grosso (-53,36 mil cabeças) e Goiás (-53,30 mil cabeças). Na direção oposta, as principais altas ocorreram em Santa Catarina (+133,33 mil cabeças), Paraná (+81,78 mil cabeças) e Mato Grosso do Sul (+15,20 mil cabeças).

Santa Catarina manteve a liderança no abate de suínos, com 29,7% da participação nacional, seguido por Paraná (21,4%) e Rio Grande do Sul (16,5%).