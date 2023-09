Confiança de produtores rurais dos EUA diminui em agosto, segundo indicador

São Paulo, 6 - A confiança de produtores rurais dos Estados Unidos diminuiu em agosto, de acordo com levantamento mensal da Universidade Purdue e do CME Group. O indicador conhecido como Barômetro da Economia Agrícola registrou no mês passado 115 pontos, queda de 8 pontos em relação a julho. O Índice de Condições Atuais caiu 13 pontos, para 108 pontos. O Índice de Expectativas Futuras diminuiu 5 pontos, para 119 pontos.

"O aumento das taxas de juros e preocupações com os elevados preços de insumos continuam exercendo pressão sobre o sentimento dos produtores", disse em comunicado James Mintert, da Universidade Purdue. "Neste mês, mais da metade dos produtores entrevistados disseram esperar que as taxas de juros subam no próximo ano." Com informações da Dow Jones Newswires.