Exportação de carne sobe 2,2% em volume em agosto ante agosto, diz ABPA

Já no saldo em dólares, a alta acumulada em 2023 chegou a 4,8%, com US$ 6,858 bilhões este ano, e US$ 6,542 bilhões no mesmo período comparativo em 2022.

A China segue sendo o principal comprador de carne de frango do Brasil, com 52,8 mil toneladas de carne de frango in natura e processada em agosto deste ano, ou 32,5% mais em relação a agosto de 2022.

Na sequência vêm Emirados Árabes Unidos, com 47,3 mil toneladas (+30,2%) e Arábia Saudita, com 37,2 mil toneladas (+12,6%). O Japão, que já restabeleceu as importações de carne de frango do Espírito Santo e de Santa Catarina, importou 29,6 mil toneladas (-25,4%).

Diante de tal desempenho, o presidente da ABPA, Ricardo Santin, projeta que o Brasil deve exportar este ano mais de 5 milhões de toneladas de carne de frango in natura e processada.