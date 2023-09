Desfile de 7 de Setembro em São Paulo promove gestão de Ricardo Nunes

O desfile do 7 de Setembro em São Paulo, no Sambódromo do Anhembi, promoveu a gestão do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB). Ao fim das marchas a pé, quando integrantes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) passaram pela pista do Sambódromo, o locutor da cerimônia citou políticas implantadas pelo mandatário e fez elogios. Nunes é pré-candidato à reeleição na disputa pela Prefeitura em 2024 e tem como principal adversário, de acordo com pesquisas, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Uma das medidas exaltadas foi o programa Smart Sampa, que prevê a instalação de 20 mil câmeras com capacidade de reconhecimento facial. O projeto é visto pela gestão municipal como uma forma de reduzir a violência, sobretudo no Centro.

O processo de licitação do programa foi interrompido duas vezes - uma pelo Tribunal de Contas do Município (TCM) e outra pela Justiça.

Nas representações, adversários de Nunes argumentaram que o edital violava a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e direitos das minorias. Um documento com diretrizes do Smart Sampa chegou a citar cor da pele e "vadiagem" como critérios de identificação de suspeitos.

O locutor também citou abertura de concursos para a GCM pela gestão de Nunes. "Lançou o programa Dronepol, pioneiro na gestão pública do Brasil", disse em seguida.

O prefeito disse que não sabia que haveria menção às realizações de sua gestão. "Não estava sabendo. Nem sei quem fez o cerimonial. Talvez seja o reconhecimento do está sendo feito. E o prefeito sou eu", afirmou.

A secretária municipal de Segurança Urbana, Elza Paulina de Souza, disse que a locução foi feita por um inspetor da GCM que fez elogios ao prefeito de improviso.

Tarcísio de Freitas no 7 de Setembro

Na primeira comemoração da Independência desde o início de seu mandato, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, oficial da reserva do Exército, se esquivou da imprensa. Na véspera, seu partido, o Republicanos, entrou no governo Lula com o deputado Silvio Costa Filho (PE), que será ministro de Portos e Aeroportos.

Ele assistiu ao desfile cívico-militar no Sambódromo ao lado do prefeito Ricardo Nunes e do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Ricardo Mais Anafe.

Cerca de meia hora antes da cerimônia Tarcísio fez uma breve aparição ao lado de Nunes em veículo blindado na rua atrás do Sambódromo, onde a solenidade foi realizada.