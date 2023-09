Sete lugares para curtir o feriado da Independência perto da capital

Mesmo para quem não for emendar este feriado da Independência até domingo, a folga desta quinta pode ser uma boa oportunidade para um passeio divertido e diferente com a família. Nesta página, o Estadão lista sete dicas de cidades paulistas, com programas para todas as idades e todos os gostos: Serra Negra, Barra Bonita, Cotia, Águas de São Pedro, Jarinu, Socorro e Brotas.

Um dos nove municípios que integram o Circuito das Águas Paulista, Serra Negra tem atraído turistas nos últimos meses graças à recém-inaugurada réplica da Fontana di Trevi. Homenagem à herança histórica que Serra Negra carrega desde que começou a receber imigrantes italianos no fim do século 19, a atração tem chamado a atenção, mas não é o único ponto que vale a pena visitar no município.

Com aproximadamente 30 mil habitantes, Serra Negra fica a menos de três horas de carro da capital paulista e reúne opções para gostos variados, com passeios que vão da aventura ao sossego, passam por um centro animado, mas podem também se isolar em meio a um parque ecológico ou restaurante em áreas mais afastadas. O município guarda ainda surpresas singulares, como a Disneylândia dos Robôs.

FONTANA DI TREVI

Inaugurada em maio, a réplica da Fontana di Trevi é uma homenagem à herança migratória das colônias italianas que chegaram ao município no fim dos anos 1800 e cujos descendentes em boa parte continuam por lá. Com 40% do tamanho da original, construída no século 18, em Roma, a fonte paulista ocupa uma área total de 370 m² e tem só 11 de altura. Apesar de ter gerado memes na internet de "expectativa versus realidade", o fato é que a atração tem atraído admiradores curiosos à pacata cidade.

TELEFÉRICO E CRISTO

Uma das atrações mais tradicionais para quem visita a cidade, o Teleférico de Serra Negra tem 1,4 km de extensão e é percorrido em 15 minutos, do centro até o Cristo Redentor. O passeio é feito em cadeirinhas avulsas e a orientação é não se balançar muito para evitar o risco de acidentes. O preço de ida e volta é R$ 20. Idosos pagam R$ 10 e, para crianças de até 8 anos, o passeio é de graça.

Também é possível chegar ao Cristo de carro ou a pé. Inaugurada em 1952, a estátua tem 18 m de altura, é ponto de convergência para fiéis cristãos e, além disso, proporciona uma vista panorâmica da cidade.

Já para apreciar o pôr do sol, o ponto mais procurado é o Mirante do Alto da Serra, que fica a 1.310 m de altura e oferece uma vista deslumbrante da imensidão verde da região. De quebra, dá também para curtir um início de noite com música, comidas e bebidas.

DISNEYLÂNDIA DOS ROBÔS

Próxima do teleférico e ao Cristo Redentor de Serra Negra, a Disneylândia dos Robôs é uma espécie de parque e museu que dificilmente pode ser visto em outro lugar do mundo. Apenas pela fachada já é possível imaginar o quão pitoresco é o lugar.

Da réplica de Herbie, o fusca 53 estacionado em frente à entrada, ao foguete de 12 metros pendurado em um dos tetos, o artista Pedrinho Tomé, de 50 anos, construiu tudo em sua casa a partir de metais reciclados e sucata doada. No interior, mais de 200 peças, robôs, recortes de revistas e engenhocas cobrem cada centímetro dos quatro andares. O ingresso para adultos custa R$ 20. Crianças, estudantes e idosos pagam R$ 10.

Cotia

Área de 350 mil m2 em meio à Mata Atlântica une zoo a parque de diversões

Inaugurado há dois meses em Cotia, na Grande de São Paulo, o Animália Park é uma mistura de zoológico e parque de diversões. O projeto ocupa uma área total de 350 mil m² em meio à Mata Atlântica, com mais de 170 espécies indoor ao longo de todo o seu percurso principal. São mais de 1,2 mil animais, fora o parque de diversões indoor, que tem outros 17 brinquedos como roda gigante, barca e montanha russa. É programação suficiente para passar um dia inteiro. Lá, não deixe de passar pelo aviário, área de 90 mil m² com mais de 600 pássaros voando livres. Como o trajeto é grande e o carrinho nem sempre está fácil, um tênis confortável e algum tipo de boné ou chapéu para proteger do sol serão seus maiores aliados.

Brotas

Famoso pela canoagem, destino tem atração que une ciência e diversão

A 240 km de São Paulo, Brotas é famosa pelo rafting e pela canoagem, que são praticados nas cachoeiras do Rio Jacaré Pepira. O passeio é indicado para crianças acima de 4 anos, mas as que forem mais novas também podem aproveitar outros pontos mais calmos ao longo do trajeto. Tão indispensável quanto o colete salva-vidas, entretanto, é um repelente para proteger contra mosquitos, principalmente em dias de sol.

À noite, crianças e adultos de todas as idades têm no Centro de Estudos do Universo (CEU) programa que mistura diversão e aprendizado. O espaço reúne atividades de Astronomia e Geologia, observatório, telescópio, planetário, plataforma de lançamento de foguetes e caverna artificial, entre outras atrações. A disponibilidade dos ingressos deve ser conferida no site: www.fundacaoceu.org. Br/.

Jarinu

Passeio a cavalo em trilha é opção para adultos e

crianças de todas as idades

Com acessibilidade para pessoas com deficiência de mobilidade e experiências sob medida para crianças de todas as idades, o sítio Cavalo a Galope oferece em Jarinu, a menos de 100 km da capital, passeios a cavalo para quem quiser passar um dia ao ar livre. A trilha completa dura cerca de uma hora e, no geral, o percurso é fácil.

Para quem nunca teve a experiência de cavalgar, Cátia Biasini Alberico também dá um treinamento inicial dentro do redondel. A principal dica para aproveitar o passeio é levar uma garrafa com água, não esquecer o protetor solar e, se possível, usar boné ou chapéu para proteger o rosto do sol. O combo de calça jeans e botina também ajuda a dar mais segurança e diminuir o atrito na cavalgada. As reservas podem ser feitas diretamente pelas redes sociais do Coração a Galope.

Águas de São Pedro

Banho em águas termais é dica para relaxar no menor município do Estado

Águas de São Pedro é o menor município do Estado, o segundo menor do País em extensão territorial e foi planejado na década de 1920. A menos de 200 km da capital, virou referência de bem-estar pelas propriedades benéficas à saúde de três tipos de água da região.

Além das ofertas de banhos do Fontanário e do SPA Thermal, carros-chefe do município, o Grande Hotel São Pedro mistura atrações para quem quer relaxar, tomar banho de piscina, comer à vontade (o bufê de almoço é divino, mas também há restaurantes mais sofisticados para o jantar, a depender do dia), praticar esportes ou só passar um feriado agradável em família. O prédio, por si só, é uma atração à parte e mantém parte do estilo Art Déco original de quando foi construído em 1940. Mais informações em: https://bit.ly/3Ze1Ffy .

Socorro

Pedalinho dentro de gruta e cinema tradicional estão entre atrativos locais

Cidade que tem investido em acessibilidade e preservação de seus muitos pontos turísticos, Socorro mistura atrações naturais, rurais, de aventura e religiosas por 11 rotas. A cerca de 140 km da capital paulista, o município é para quem gosta de viver devagar e bem.

Por lá, o dia pode começar com o banquete de café da manhã servido no Rancho Pompeia, passar pelo passeio de pedalinho na Gruta dos Anjos (que também oferece hospedagem) e terminar com a vista do pôr do sol e o Pan de Palo (tipo de pão assado em fogueira) no Parque Pedra Bela Vista. Com sorte, o visitante também pode pegar um filminho no Cine Cavaliere Orlandi, um dos cinemas de rua mais antigos da região. Do outro lado da rua, a Lanchonete Mini-Bar tem o pastel mais famoso (e gostoso) da cidade.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.