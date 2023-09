Desembolso para Plano Safra 2023/24 alcança R$ 101 bilhões em agosto

Brasília, 8 - O valor desembolsado para o Plano Safra 2023/24, iniciado em julho, somou R$ 101 bilhões nos dois primeiros meses do ano-safra, 10% mais que em igual período da temporada passada, informou o Ministério da Agricultura, em nota. Do montante, os financiamentos de custeio representaram R$ 64,3 bilhões. Outros R$ 12,1 bilhões foram concedidos em linhas de investimento.

As operações de comercialização somaram R$ 11,8 bilhões, enquanto as de industrialização atingiram R$ 12,7 bilhões. Os dados, segundo a pasta, são do Sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor/BCB), que registra as operações de crédito informadas pelas instituições financeiras autorizadas a operar em crédito rural.

De acordo com a análise da Secretaria de Política Agrícola do ministério, 385.487 contratos foram firmados até agosto, sendo 269.587 referentes ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), 62.058 no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural(Pronamp) e 53.842 contratos firmados para demais produtores.