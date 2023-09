EUA vendem 155,6 mil t de soja da safra 2022/23 na semana até 31/8, diz USDA

Os embarques do período totalizaram 514,2 mil toneladas, elevando as exportações acumuladas para aproximadamente 52,207 milhões de toneladas, queda de 9% em relação ao total do ano anterior de 57,188 milhões de toneladas.

Os principais destinos na semana foram Alemanha (143,5 mil t), China (143,1 mil t), Países Baixos (67,1 mil t), Japão (48,7 mil t) e Espanha (38,5 mil t).