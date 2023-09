Exportação total de carne bovina em agosto rende -29%, diz Abrafrigo

As exportações totais de carne bovina do Brasil (entre in natura e processada) em agosto somaram US$ 962,2 milhões, valor 29% abaixo do verificado em igual mês do ano passado, quando o País faturou US$ 1,359 bilhão com as vendas externas da proteína vermelha.

As informações foram divulgadas há pouco, em nota, pela Associação Brasileira de Frigoríficos (Abrafrigo), que justifica a forte queda de faturamento com o valor mais baixo pago pela tonelada da carne bovina no mês passado: US$ 4.188 ante US$ 5.909 em agosto de 2022, conforme dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em volume, os embarques externos em agosto ficaram praticamente estáveis em relação a igual mês do ano passado. No oitavo mês de 2023, o Brasil exportou 229.774 toneladas, -0,16% ante as 230.144 toneladas em agosto de 2022.