Índice de Preço de Alimentos da FAO cai 2,1% em agosto, com lácteos, óleos, carnes e cereais

"Os preços internacionais de todos os tipos de carne caíram em agosto, com a queda mais acentuada registrada para a carne ovina, sustentada principalmente por um aumento nas disponibilidades de exportação, principalmente da Austrália, e pela procura mais fraca da China", disse a organização.

O relatório mostra, ainda, que o subíndice de Preços de Lácteos teve uma média de 111,3 pontos em Agosto, uma queda de 4,6 pontos (4,0%) em relação a Julho, marcando o oitavo declínio mensal consecutivo, e até 32,1 pontos (22,4%) abaixo do seu valor correspondente no ano passado.

Conforme a FAO, no mês passado, os preços internacionais de todos os produtos lácteos diminuíram, com os preços do leite em pó caindo mais, influenciados pela oferta abundante, especialmente da Oceania, num contexto de aumento sazonal da produção, juntamente com uma desaceleração no ritmo das importações pela China, embora os volumes de importação tenham permanecido relativamente elevados.

De acordo com a FAO, subíndice de Preços do Açúcar teve uma média de 148,2 pontos em agosto, um aumento de 1,9 pontos (1,3%) em relação a julho e até 37,7 pontos (34,1%) em relação ao seu nível no mesmo mês do ano passado. "O aumento dos preços mundiais do açúcar foi principalmente desencadeado por preocupações acrescidas sobre o impacto do fenômeno climático El Niño nas perspectivas de produção mundial."