Pai e filha salvam cão no meio da enchente no Rio Grande do Sul

Vídeos nas redes sociais têm mostrado também o drama enfrentado por animais afetados pelas enchentes provocadas pelo ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul. Em uma das publicações, pai e filha estavam pelas ruas de Muçum na noite de quinta-feira, 7, dentro de um bote, quando avistaram um cachorro no meio da inundação.

Imediatamente, após ver o animal, a filha gritou. "Salva, pai. Pega por cima, para ele não cair. Tadinho", disse a jovem. O cachorro conseguiu subir em segurança no bote, demonstrando tranquilidade, após ser salvo.

A cidade de Muçum foi uma das mais atingidas pela cheia do Rio Taquari, com registro de 15 mortes. No total, ao menos 41 pessoas morreram no Estado gaúcho. Há também registro de uma morte em Santa Catarina.

Vaca é resgatada de telhado de casa após passagem de ciclone no RS

Imagens de uma vaca sobre o telhado de uma casa na cidade de Estrela também chamaram a atenção nas redes sociais na quinta-feira. O animal havia se abrigado sobre o segundo andar de uma residência após a elevação do Rio Taquari em decorrência da passagem do ciclone no Rio Grande do Sul.

Uma força-tarefa foi organizada para retirar o animal, com a contratação de um guindaste, porém o equipamento não chegou a ser utilizado: com a movimentação e o peso do animal, o telhado cedeu. A vaca caiu para a área interna da residência, porém não ficou com ferimentos graves.