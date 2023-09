Alckmin vai ao RS seis dias após a maior tragédia climática do Estado

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) deve chegar neste domingo, 10, ao Rio Grande do Sul, quase uma semana após a passagem de um ciclone extratropical que causou a maior tragédia climática do Estado. Desde a noite de segunda-feira, 4, foram registradas 41 mortes, 43 pessoas feridas, 46 desaparecidas e 10 mil desalojadas.

Alckmin irá visitar as cidades de Lajeado, Roca Sales e Arroio do Meio. Ele ocupa a presidência da República enquanto Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está na Índia para assumir a presidência do G-20, grupo das maiores economias do mundo, em reunião do bloco.

Lula tem sido criticado por alguns aliados e pela oposição por não ter visitado a área da tragédia antes de viajar. Na quinta-feira, 7, ele participou em Brasília das comemorações do Dia da Independência, gravou um vídeo comendo jabuticaba do pé e embarcou para a Índia.

Uma das críticas veio do deputado estadual Matheus Gomes (PSOL-RS), que, em sua rede social, diz ter ouvido de moradores que a ausência de Lula era motivo de tristeza. "Sim, Lula errou", escreveu.

No Carnaval deste ano, Lula interrompeu a folga para acompanhar operações de resgate no litoral norte de São Paulo, atingido por fortes chuvas que deixaram mais de 60 mortos.

A agenda de Lula na Índia começa neste sábado, 9, e seu retorno está previsto para segunda-feira.

Na sexta, 8, dia em que novas chuvas atingiram o Estado, Lula escreveu em uma rede social: "Estamos atuando em todas as frentes. Maquinário, tratores, distribuição de 20 mil cesta de alimentos e kits de saúde para cerca de 15 mil pessoas estão sendo disponibilizados. Além disso, o valor de R$ 800 por pessoa será disponibilizado às prefeituras para remediar os danos causados pelas fortes chuvas."

Dançando

Ontem, também, as críticas se intensificara após um post da primeira-dama Janja Lula da Silva. Ela publicou e apagou instantes depois um vídeo em que dizia "me segura, que eu já vou sair dançando" ao desembarcar na Índia.

Ela já havia sido alvo por outra publicação. "Decolando para a Índia, 20hs de voo. Vou ter muito tempo para tuitar rsrs."

Um dos que criticou a primeira-dama diretamente no perfil dela foi o deputado federal André Fernandes (PL-CE). "39 mortos no RS e a prioridade de vocês é fazer viagem internacional e ficar 20hrs tuitando? As vítimas podem esperar, né?!", disse ele, que é investigado por incitar os ataques em 8 de Janeiro.

Questionado sobre a ausência de Lula, Alckmin disse que o presidente teve uma indisposição de saúde na quarta e, na quinta, compareceu às solenidades do Sete de Setembro. Segundo ele, as Forças Armadas cederam 450 militares, oito helicópteros e enviaram botes pedidos pelo Estado para ajudar no trabalho na região.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.