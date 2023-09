Motorista que atropelou Kayky Brito arrecada R$ 178 mil e encerra vaquinha

O motorista de aplicativo Diones Coelho da Silva anunciou nesta sexta-feira, 8, que encerrou a vaquinha virtual aberta para pagar o conserto do carro envolvido no acidente e despesas pessoais enquanto está impossibilitado de trabalhar após ter atropelado o ator Kayky Brito, de 34 anos. Ele divulgou que utilizará parte do valor para doar cestas básicas, pois conseguiu arrecadar muito acima da meta de R$ 30 mil, chegando a R$ 178 mil até as 18h37 desta sexta.

Informações até o momento apontam que ele dirigia abaixo da velocidade máxima da via e prestou os primeiros socorros necessários para Kayky, que foi atropelado no sábado, 2, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O boletim médico mais recente diz que o ator está com o "quadro clínico sob controle e sem alterações nas últimas 24h." Na quinta-feira, 6, os médicos do Hospital Copa D’Or destacaram que ele apresentava "resposta satisfatória ao tratamento".

O valor da vaquinha poderá ainda aumentar até o encerramento total, que depende de trâmites dentro da plataforma. Segundo o motorista, a vaquinha foi criada para "cobrir o prejuízo do carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro e despesas com os filhos até o carro ficar pronto". Ao todo, 5.897 colaboraram com a arrecadação.

"Parte disso eu vou pegar e abençoar outras pessoas, assim como fui abençoado por quem ajudou. A gente tem sempre que pensar no próximo", disse o motorista.

Na quinta-feira, a família do ator se manifestou por meio de um comunicado em que presta apoio ao motorista. "Deixamos aqui também pública, reiterando o que já falamos pelo telefone, a nossa genuína gratidão ao Diones Silva, motorista que foi um verdadeiro anjo na vida do Kayky, prestando socorro imediato para o mesmo, fato que com certeza salvou a vida dele! Seremos eternamente gratos!", publicou a atriz Sthefany Brito, irmã do ator.

Em vídeo, Silva agradeceu o apoio que tem recebido na internet, mas relata viver "dias difíceis", por questões psicológicas, físicas e financeiras. Ele pede orações para si e para Kayky. O perfil que mantém no Instagram chegou a 145 mil seguidores em cerca de um dia.

ESTADÃO