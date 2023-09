RS deve receber primeiro repasse a desabrigados na segunda-feira, diz ministro

O ministro de Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou hoje à tarde que o governo federal deve repassar até segunda-feira, 11, a primeira parcela de recursos para municípios prejudicados pelo ciclone no Rio Grande do Sul, que será usada para auxiliar a população desabrigada. Nesse primeiro momento, serão transferidos R$ 400 por pessoa desalojada - repassados diretamente à prefeitura.

"Foi aberto cadastro ontem. Os municípios que se cadastraram até ontem receberão na segunda-feira. Basta os municípios se cadastrarem e será feito imediatamente o repasse", afirmou Dias após reunião no Palácio do Planalto realizada neste sábado. Segundo o ministro, a pasta comandada por ele separou R$ 56 milhões para ações na região, como o auxílio abrigamento e o programa de aquisição de alimentos.

Os repasses para ajudar os desabrigados deverão ocorrer em duas etapas. Ao fim, os municípios devem receber até R$ 800 por pessoa afetada. Dias disse ainda que o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, vai anunciar neste domingo, 10, o saldo de medidas coordenadas pelo governo federal para amparar a população gaúcha.

A previsão é de que Alckmin e uma comitiva com sete ministros visite amanhã, 10, as cidades afetadas pelo ciclone. Além do vice-presidente e de Dias, participaram da reunião neste sábado no Planalto os ministros de Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, e da Secretária de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, além de representantes das Forças Armadas, pastas de Cidades, da Casa Civil, da Agricultura, e da Caixa.