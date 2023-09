Sargento aposentado morre após ser baleado por criminosos em São Vicente (SP)

Um sargento aposentado da Polícia Militar do Estado de São Paulo foi morto na tarde de ontem, 8, após ser baleado por criminosos em frente a sua residência em São Vicente, litoral paulista. De acordo com a Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), os autores dos disparos estavam em duas motos na Rua Juarez Távora, quando balearam o sargento Gerson Antunes Lima, de 55 anos.

"Policiais militares que atenderam a ocorrência ouviram de testemunhas que os dois criminosos estavam em uma BIZ e uma CG, quando dispararam contra o policial que estava com trajes civis", disse a SSP.

O sargento chegou a ser socorrido no Pronto Socorro Vicentino, mas não resistiu aos ferimentos.

O policial estava inativo desde 2019 e a última unidade em que atuou foi a 1ª CIA do 45º BPM/I.

Desde janeiro deste ano, segundo a SSP, oito policiais foram mortos na Baixada Santista, dos quais sete inativos. Além disso, outros 12 policiais já foram feridos neste ano na região, oito deles em serviço, três em folga e um inativo.