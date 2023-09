Alckmin chega ao RS para visitas às áreas atingidas por enchentes

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, já chegou ao Rio Grande do Sul para visitas às regiões do Estado atingidas pela passagem do ciclo extratropical que já deixou 43 mortos.

"Seguindo as orientações do presidente Lula, chegamos em Canoas, no Rio Grande do Sul, e, ao lado de ministros e do governador Eduardo Leite, já estamos a caminho da região gaúcha atingida pelo desastre natural, o Vale do Taquari", informou, em publicação na rede social X (antigo Twitter).

De acordo com a postagem, a primeira cidade a ser visitada é Lajeado. "Há um só Brasil, pronto para apoiar e estar ao lado de todos os brasileiros", afirmou.