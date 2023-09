Agricultura instala unidades Utras em seis Estados; total sobe para 58

"A oficialização das Utras no Rio Grande do Sul é uma resposta do ministro Carlos Fávaro a uma demanda de anos e que foi reforçada na sua visita ao Rio Grande do Sul, na 46ª Expointer", disse em nota o superintendente federal de Agricultura no Rio Grande do Sul, José Cleber.

Com a oficialização das novas unidades, o número total de Utras no Brasil sobe para 58, distribuídas pelos Estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.