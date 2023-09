Fundecitrus: reestimativa para safra 2023/24 de laranja é mantida em 309,34 milhões de caixas

São Paulo, 11 - A primeira reestimativa da safra de laranja 2023/24 do cinturão citrícola de São Paulo e Triângulo/Sudoeste Mineiro manteve a projeção de maio deste ano, de 309,34 milhões de caixas de 40,8 kg, segundo levantamento do Fundo de Defesa da Citricultura (Fundecitrus), divulgada nesta segunda-feira, 11. A "boa safra das laranjas precoces ajuda a equilibrar a perda esperada na colheita da laranja pera, que está avançando mais rapidamente neste ano", informou o fundo em comunicado.

Conforme o Fundecitrus, a distribuição irregular de chuvas, que se intensificou neste ano, foi a principal responsável pela manutenção do volume esperado para a safra. "As chuvas foram muito frequentes e volumosas de janeiro a abril de 2023 em todo o cinturão citrícola, excedendo em 6% a média climatológica (1991-2020), e depois se tornaram escassas com a chegada da estação seca, ficando 26% abaixo da média para o período de maio a agosto".

O coordenador da Pesquisa de Estimativa de Safra (PES) do Fundecitrus, Vinícius Trombin, explicou na nota que as chuvas do início do ano e as temperaturas mais amenas possibilitaram a manutenção da umidade do solo durante o período de colheita das variedades precoces. "Com isso, os frutos colhidos apresentaram um peso médio superior às projeções feitas em maio, o que justifica a revisão positiva da estimativa dessas variedades."