Importação chinesa de soja em 2023/24 deve totalizar 98,5 milhões de t, diz USDA em Pequim

São Paulo, 11 - A China deve importar 98,5 milhões de toneladas de soja no ano comercial 2023/24, de acordo com a representação do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em Pequim. O volume representa queda de 2,5 milhões de toneladas ante a estimativa para 2022/23, de 101 milhões de toneladas. De acordo com o USDA, o aumento da produção doméstica e as maiores importações em 2022/23 devem resultar em menores compras em 2023/24.

Nos 10 primeiros meses do ano comercial 2022/23 (outubro-julho), a China importou 84,3 milhões de toneladas de soja, 10% mais do que em igual período de 2021/22. A média de três anos para agosto e setembro é de 17 milhões de toneladas, o que levou à estimativa de 101 milhões de toneladas para todo o ano comercial.

O esmagamento de soja na China em 2023/24 deve somar 95 milhões de toneladas, de acordo com o escritório. Para 2022/23, a estimativa é de 94 milhões de toneladas.