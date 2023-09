Média mensal de exportação de carne suína supera 100 mil t pela primeira vez, diz ABPA

No acumulado de janeiro a agosto, o País já enviou ao mercado externo 807 mil toneladas de carne suína, 11,8% mais do que no período correspondente de 2022, 722,8 mil toneladas. Em receita, a alta acumulada é de 19,2%, com US$ 1,916 bilhão em 2023, ante US$ 1,607 bilhão no ano anterior.

Entre os principais destinos das exportações em 2023, a China segue na liderança, com 282,9 mil toneladas, 4,5% acima do registrado em 2022. Em seguida estão Filipinas e Hong Kong, ambos com 78 mil toneladas (+26,4% no caso de Filipinas e +17,7% para Hong Kong), e o Chile, com 56,6 mil toneladas (+73,7%).

"A China continua sendo o principal mercado para os exportadores brasileiros, porém, temos visto neste ano a presença cada vez maior de novos mercados com volumes relevantes e também de alto valor agregado. Em breve, por exemplo, já se esperam os primeiros embarques para o recém-aberto mercado da República Dominicana", destacou no comunicado o diretor de mercados da ABPA, Luis Rua.

No ranking dos maiores Estados exportadores, Santa Catarina continua na liderança, com 62,7 mil toneladas exportadas em agosto (+1% na comparação anual), seguida pelo Rio Grande do Sul, com 22,9 mil toneladas (-19,8%) e Paraná, com 15,5 mil toneladas (+0,5%).