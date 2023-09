Austrália: exportações agropecuárias aumentam 18,6% em 2022/23, para US$ 51,29 bi

São Paulo, 12/09 - As exportações agropecuárias da Austrália mantiveram os ganhos dos anos anteriores, com 79,9 bilhões de dólares australianos (cerca de US$ 51,29 bilhões) em 2022/23, 18,6% mais do que no ano anterior e 49,4% superior à média de cinco anos, diz o Rural Bank. China, Japão, EUA, Vietnã e Coreia do Sul foram responsáveis por 48,6% da receita, abaixo da média de cinco anos, de 53%. Sem a China, os dez mercados principais representaram 45,6% da receita, acima da média de cinco anos. "Isso sugere que, embora a dependência da China tenha caído nos últimos anos, não houve diversificação fora dos outros mercados principais", aponta o banco.

A China foi o mercado com maior crescimento pelo segundo ano consecutivo. O valor das exportações para o país asiático atingiu um recorde de 16,6 bilhões de dólares australianos (US$ 1 = 1,5577 dólar australiano), aumento de 22,7% ante o ano anterior. O crescimento foi liderado pelo avanço de 66% nas exportações de trigo, para 1,5 bilhão de dólares australianos. Carne bovina, amêndoas e algodão também apresentaram crescimento, apontou o banco. Apesar do aumento expressivo, a participação da China no valor total das exportações aumentou apenas moderadamente, de 20,1% em 2021/22 para 20,8% em 2022/23, ainda abaixo da média de cinco anos de, 24,7%, e de um pico de 29,3% de 2019/20, diz o Rural Bank.

(Com informações de Dow Jones Newswires)