Colheita de milho 2ª safra atinge 93,1% da área no Brasil e de trigo alcança 17,9%, diz Conab

O Rio Grande do Sul, maior produtor nacional, ainda não iniciou a retirada do cereal do campo; enquanto o Paraná colheu 26% da área plantada.

Já a colheita de algodão 2022/23 avançou 7,6 pontos porcentuais na semana, alcançando 94,8% da área total no último sábado - abaixo dos 99,1% registrados em igual período da temporada anterior.

A retirada da fibra do campo está mais avançada em Minas Gerais (97%) e mais lenta na Bahia (85%).