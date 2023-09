Corpo de jovem é achado esquartejado em lixeira no Rio; vítima tinha 2 filhos

A Polícia Civil do Rio investiga as circunstâncias da morte de Júlia Vieira Ribeiro, de 24 anos. O corpo dela foi encontrado desmembrado dentro de uma lixeira na região de Madureira, zona norte do Rio, no domingo, 10. A jovem, que era mãe de dois filhos, estava desaparecida havia uma semana.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados no domingo para verificar a ocorrência de homicídio na Rua Conselheiro Galvão, em Turiaçu. No local, os PMs encontraram o corpo e isolaram a área até a chegada de policiais da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que assumiu as investigações do caso.

A jovem foi decapitada, teve o corpo desmembrado e enrolado em um cobertor. Com a brutalidade do caso, uma das linhas de investigação da polícia é de que a Júlia tenha sido morta por traficantes da região.

O Disque-Denúncia do Rio colocou seus serviços à disposição para quem tiver qualquer informação sobre o caso. Os telefones são o (21) 2253 1177 e 0300-253-1177. Também é possível fornecer informações por WhatsApp pelo número (21) 2253 1177. O aplicativo utiliza uma tecnologia que não registra informações do contato.