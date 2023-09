CPTM: funcionários das bilheterias de duas linhas entram em greve

Desde a tarde de segunda-feira (11) os funcionários de bilheterias das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda, de trens metropolitanos, paralisaram suas atividades. Eles reclamam de falta de pagamento do salário e benefícios referentes a agosto. A greve, no entanto, não está afetando a circulação de trens, já que a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) deslocou funcionários para o atendimento.

As duas linhas são administradas pela ViaMobilidade, mas a venda de bilhetes é de responsabilidade da CPTM, de acordo com a concessionária. Ou seja, é a companhia que administra e contrata a empresa terceirizada responsável pelo serviço.

"A CPTM deslocou funcionários para as bilheterias das linhas 8 e 9 e tudo está funcionando normalmente", afirma a concessionária. No dia anterior, a recomendação, era de que as pessoas comprassem o bilhete com antecedência.