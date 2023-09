FDA notifica CVS e Walgreens para suspender produção de colírios não aprovados nos EUA

A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA alertou esta semana as empresas CVS Health e a Walgreens Boots Alliance sobre a comercialização de produtos para os olhos não aprovados. Segundo comunicado da FDA emitido nesta terça-feira, 12, os medicamentos "podem representar risco aos usuários porque os medicamentos contornam algumas das defesas naturais do corpo".

Numa carta à Walgreens enviada ontem, a agência disse que vários colírios oferecidos no site da empresa são novos medicamentos não aprovados cuja entrega através do comércio interestadual pode violar a lei federal. A notificação enviada à CVS tinha conteúdo semelhante.

A FDA pediu às empresas que notificassem a agência sobre as medidas tomadas para corrigir as violações no prazo de 15 dias úteis. A CVS disse em um comunicado que, ao receber a carta da FDA, interrompeu a venda do colírio notificado, e acrescentou que os clientes que compraram o produto podem devolvê-lo com reembolso total. A Walgreens não respondeu imediatamente aos pedidos de comentários.