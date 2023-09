Missão Marte no Morumbi: exposição gratuita em shopping traz peças originais da Nasa

Ciência, tecnologia, engenharia, matemática... São muitos os conhecimentos e as habilidades necessárias para montar um time capaz de concluir uma missão espacial com sucesso. É isso que uma nova exposição interativa e gratuita inaugurada nesta terça-feira, 12, no shopping Morumbi Town, na zona sul de São Paulo, quer mostrar, além de exibir objetos utilizados por astronautas da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa).

Criada pela International School, em parceria com o Space Kennedy Center (centro para visitantes da Nasa na Flórida, nos EUA), a exposição, chamada Missão Marte, é voltada para crianças e adolescentes de 7 a 17 anos acompanhadas pelas famílias ou pelas escolas. A visitação dura cerca de duas horas, tem atividades em grupo e demanda agendamento online. Há horários disponíveis todos os dias da semana.

Ulisses Cardinot, CEO da International School e idealizador do projeto, define a exposição como uma chance de jovens brasileiros conhecerem a realidade de centros espaciais e expandirem seus horizontes profissionais.

"A exploração espacial é uma realidade e os profissionais por trás desse trabalho fazem novas descobertas a cada dia. É importante que as crianças e os jovens brasileiros conheçam essa história e possam fazer parte desse mercado de exploração também. Por isso, a ideia da exposição é justamente despertar essa curiosidade e interesse nos nossos jovens", afirma Cardinot.

Como funciona a exposição?

O espaço da Missão Marte fica no primeiro piso do shopping Morumbi Town e é dividido em três partes. A primeira contém uma exposição de objetos do museu do Space Kennedy Center. Há peças autografadas por Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, e uma réplica do capacete de Alan Shepard, primeiro americano a chegar ao espaço.

Os visitantes também podem observar um macacão usado por astronautas da Nasa e uma réplica do Perseverance, robô da agência que está há mais de dois anos circulando pela superfície de Marte.

Na segunda parte da exposição, instrutores realizam dinâmicas com os participantes para que eles construam e controlem robôs em miniatura. A proposta é que sejam desenvolvidas atividades comuns em missões espaciais em Marte, como a retirada de poeira de painéis de energia solar e o resgate de rovers que ficam presos em crateras. Tudo feito de forma gamificada - os alunos ganham pontos a cada tarefa executada.

De acordo com os organizadores da exposição, as atividades educativas foram desenvolvidas por um time de especialistas em missões espaciais, incluindo profissionais do International Space Academy, programa global de incentivo à educação espacial investido pela Nasa. Assim, os participantes terão uma amostra real do que é praticado em expedições a Marte.

A terceira parte da programação é voltada exclusivamente para professores e gestores de escolas. Nela, são realizados workshops sobre como desenvolver nos alunos habilidades de ciência, tecnologia, matemática, robótica e arte, além de reforçar a importância do ensino do inglês para expandir conhecimentos e oportunidades na área.

'Daqui a dez anos, será comum que pessoas trabalhem na Lua ou em Marte'

Ao Estadão, Jefferson Michaelis, presidente da Fundação Michaelis para Educação Global e conselheiro sênior do programa de educação espacial da International Space Academy no Space Kennedy Center, disse que a exposição chega em um momento importante para o cenário do desenvolvimento espacial e, especialmente, para o Brasil.

"Esse é um setor que está crescendo muito e o Brasil tem um potencial enorme. Esse país é um celeiro de talentos e oportunidades. A base espacial de Alcântara (no Maranhão), por exemplo, é a melhor do mundo para lançar foguetes", diz Michaelis.

"Daqui a dez anos, será comum que pessoas trabalhem na Lua ou em Marte e queremos prepará-las para isso desde pequenas, estimulando principalmente as meninas, que vêm ganhando espaço nesse setor", afirma.

Como visitar?

Exposição Missão Marte

Local: Shopping Morumbi Town (primeiro piso), na Avenida Giovanni Gronchi, 5930.

Data: de 12 de setembro a 8 de dezembro.

Horário:

Segunda a quinta: das 10h às 22h;

Sexta: das 10h às 17h;

Sábado: das 19 às 21h;

Domingos e feriados: das 14h às 20h.

Valor: Gratuito. É preciso agendar no site da International School.