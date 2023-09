Preço do etanol cai em 12 Estados e sobe em 11 e no DF, mostra ANP; valor médio avança 0,27%

São Paulo, 12 - Os preços médios do etanol hidratado caíram em 12 Estados, subiram em 11 e no Distrito Federal e ficaram estáveis em outros três (Amapá, Espírito Santo e Paraíba) na semana encerrada no sábado, 9 de setembro. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,27% na semana em relação à anterior, de R$ 3,65 para R$ 3,66 o litro.

Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média subiu 0,29% na semana, de R$ 3,47 para R$ 3,48.