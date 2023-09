USDA mantém em 156 milhões de t estimativa para safra de soja 2022/23 do Brasil

São Paulo, 12/09 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) manteve sua previsão para a safra de soja no Brasil em 2022/23 em 156 milhões de toneladas. As informações são do relatório mensal de oferta e demanda de setembro, divulgado nesta terça-feira.

A previsão de exportações foi elevada de 94 milhões para 95 milhões de toneladas. Para 2023/24, o USDA manteve a previsão de colheita em 163 milhões de toneladas e aumentou a de embarques, de 96,50 milhões para 97 milhões de toneladas.

Quanto ao milho, o USDA elevou sua estimativa para a produção no Brasil em 2022/23 de 135 milhões para 137 milhões de toneladas. A expectativa de exportações foi elevada de 56 milhões para 57 milhões de toneladas. A projeção para 2023/24 foi mantida em 129 milhões de toneladas e a de embarques, em 55 milhões de toneladas.