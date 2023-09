Cecafé: exportação em agosto cresce 29% em volume e 7,5% em receita

"Esse cenário tem sido muito favorável ao produtor do Brasil, pois o preço vem se mantendo estável nos últimos meses, já que a alta substancial na Bolsa de Londres, que saiu de US$ 1.735 por tonelada no contrato novembro/23, em 30 de dezembro passado, para os atuais US$ 2.430/t - alta de 40%, apesar da queda do dólar de R$ 5,21 para R$ 4,92 no mesmo período -, contribui bastante para esses recordes nas exportações de conilon e robusta", destaca Ferreira em comunicado.

Segundo ele, com a recuperação na safra 2023 de arábica no Brasil, já se observa uma redução no porcentual de canéforas nos blends no consumo interno, o que aumenta a disponibilidade dessa variedade para o mercado internacional, também favorecendo uma maior competitividade. "As perspectivas para nossos conilon e robusta seguem positivas, pois o advento do El Niño, ainda que não tão intenso, cria um ambiente favorável à estabilidade deste mercado em curto e médio prazos", revela.

Em relação ao arábica, Ferreira afirma que, com o final da colheita, confirma-se um aumento nos volumes recebidos nos armazéns, o que já se previa em função da boa carga observada nas lavouras no período de pré-colheita, principalmente nas áreas que foram muito impactadas, nos últimos dois anos, pela estiagem e pela geada.