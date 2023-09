Centro-Sul processa 46,52 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto, diz Unica

São Paulo, 13 - A moagem de cana-de-açúcar registrou crescimento de 5,22% na segunda quinzena de agosto da safra 2023/24 no Centro-Sul do Brasil, na comparação com igual período do ciclo anterior 2022/23. Foram processados 46,515 milhões de toneladas ante 44,209 milhões de t, mostra levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quarta-feira, 13.

Segundo a entidade, a produção de açúcar na segunda quinzena de agosto totalizou 3,46 milhões de toneladas. Esse volume, quando comparado com a safra 22/23 de 3,15 milhões de toneladas, representa aumento de 9,95%.

Quanto à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de agosto foi de 153,93 kg por tonelada de cana-de-açúcar, em comparação com 154,26 kg por tonelada na safra 22/23, o que corresponde a uma variação negativa de 0,21%.