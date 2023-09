Colheita de café atinge 96,87% na área de atuação da Cooxupé

São Paulo, 13 - A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), do sul de Minas Gerais, considerada a maior exportadora de café do Brasil, informa que a colheita da safra do grão deste ano atingiu 96,87% em sua área de atuação, até sexta-feira passada, 8, em comparação com 95,03% na sexta anterior, 1º de setembro. Os trabalhos estão mais atrasados em comparação com igual data de 2022, quando 97,82% do total havia sido colhido. Em 2021, a área colhida alcançava 96,93%, mas totalizava 96,62% em 2020.

A Cooxupé tem cooperados em áreas do Cerrado mineiro, sul de Minas, Mata de Minas e média mogiana do Estado de São Paulo. Dentro dessas regiões, a Cooxupé atua em cerca de 300 cidades.

Por região produtora, até 8 de setembro, os cooperados da Cooxupé tinham colhido: 98,52% ante 97,04% na semana anterior (São Paulo); 97,51% ante 96,02% (sul de Minas Gerais); 95,50% ante 92,99% (Cerrado de Minas) e 99% ante 98% (Mata de Minas).