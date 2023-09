Comissão da Câmara aprova prorrogação de dívidas da agricultura familiar de 2020 para 2025

Brasília, 13 - A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade na sessão desta quarta-feira, 13, o Projeto de Lei 1.543/2020, que autoriza a prorrogação das dívidas de crédito rural da agricultura familiar com vencimento em 2020 para 31 de dezembro de 2025. O projeto de autoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e relatoria do deputado federal Daniel Agrobom (PL-GO) autoriza o adiamento dos pagamentos dos financiamentos rurais em virtude da pandemia de covid-19.

Agora, o texto vai para tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) e na Comissão de Finanças e Tributação (CFT), antes de ser votado no plenário da Casa.

A prorrogação, que deve ser feita pelas instituições financeiras, é restrita a operações de crédito rural nas modalidades de custeio, comercialização e investimento de financiamentos tomados por agricultores familiares e por empreendimentos familiares rurais.