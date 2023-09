Costa Filho fala em gestão com ajuda de França no Portos e Aeroportos

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), empossado neste, fez no discurso de transmissão de cargo uma série de elogios Márcio França (PSB-SP), que liderava a pasta. Dirigindo-se ao ex-governador paulista, disse que a tarefa de substituí-lo não é fácil e que espera sua ajuda.

"O senhor deixa aqui um amigo. Quero sempre dialogar com você sobre São Paulo e sobre o Brasil para que possamos construir essa agenda de maneira coletiva", afirmou Costa Filho. O pessebista cedeu o lugar na Esplanada ao Centrão, numa tentativa do governo de ampliar a base aliada na Câmara, e assumiu a pasta agora criada para cuidar do Empreendedorismo.

Costa Filho disse que seu trabalho será pautado pelo diálogo e por projetos construídos com demais ministérios, prefeitos e governadores. "Vamos andar pelos quatro cantos do Brasil. Prometi ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva não decepcionar e trabalhar incansavelmente", afirmou.

Sobre o Voa Brasil, programa que oferecerá passagens aéreas a R$ 200, o novo ministro disse que a iniciativa será construída coletivamente com outros ministérios, incluindo o debate sobre o preço do querosene de aviação. Também prometeu uma atuação municipalista. "Vamos, a partir de amanhã, ligar para todos os prefeitos e todos os governadores", afirmou.

A cerimônia de transmissão de cargo contou com ampla participação de políticos e representantes do setor. Entre os presentes, o presidente nacional do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), os ministros da Defesa, José Múcio Monteiro; de Transportes, Renan Filho (MDB-AL); da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos (PCdoB-PE); e o do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira (PT-SP).