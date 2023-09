Fufuca chama Lula de 'gigante da história' e pede voto de confiança ao governo

O novo ministro do Esporte, André Fufuca, fez diversos elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso de posse nesta quarta-feira, 13. Fufuca chamou o petista de "gigante da história" e "líder maior".

Na fala, o novo ministro pediu, em tom descontraído, que o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, levasse um recado a Lula, que não compareceu à cerimônia de posse. "Que ele Lula preserve e reserve um pedaço grande dele para o Fufuca", disse. "Porque eu tenho certeza que, com essa parte do coração dele, que é muito grande, nós vamos revolucionar o esporte no País."

"Passo a participar de um governo que tem um gigante da história", afirmou Fufuca. "Devo dizer que apenas alguns possam ser chamados de personagens maiores que seu tempo, um deles sem dúvida é o presidente Lula (...) Conduzidos pelo nosso líder maior, Lula, vamos levar o Brasil a ser um País com dignidade, soberano, unido, com democracia forte e plena", completou.

O novo ministro citou em seu discurso, que durou 13 minutos, a ex-ministra Ana Moser, demitida do cargo para sua indicação. Fufuca ressaltou ser grande fã da ex-jogadora e disse que seu "compromisso é com todos os programas, em todas as áreas". A ex-ministra não esteve na cerimônia de transmissão de cargo. Assim, Fufuca recebeu o "pin" (broche) de novo ministro do Esporte do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), e do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Marcaram presença no evento os ministros Padilha, Flávio Dino (Justiça), Waldez Goés (Desenvolvimento Regional), Luciana Santos (Ciência e Tecnologia), Nísia Trindade (Saúde), Jader Filho (Cidades), Luiz Marinho (Trabalho), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) e Juscelino Filho (Comunicações).

A entrada de Fufuca na Esplanada foi resultado de uma negociação de cerca de dois meses entre o governo e o PP. O partido do ministro pleiteou o Ministério da Saúde no início das negociações. Contudo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva blindou Nísia.

Em seu discurso de posse, Fufuca fez questão de ressaltar à ministra da Saúde que não está em busca da pasta ocupada por Nísia. "A única coisa que eu quero do seu espaço é parceria para que nós possamos fazer uma parceria consolidada", disse Fufuca. "Tenha em mim um amigo e um aliado."

André Fufuca tem 34 anos e é o ministro mais jovem da Esplanada. Está em seu terceiro mandato de deputado federal e era o líder da bancada do PP na Câmara até se tornar ministro. Em seu discurso, ele agradeceu a confiança que o governo Lula deposita ele sob o novo ministério. Fufuca pediu um voto de confiança e falou para que os julgamentos não sejam baseados em sua idade, preconceito ou nome. "Me julguem pela minha gestão", comentou.

Aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Fufuca chegou a ocupar a presidência do PP interinamente enquanto o presidente Ciro Nogueira (PP-PI) foi ministro da Casa Civil no governo Bolsonaro.