Partidos gastam mais do que comprovam para a Justiça Eleitoral; veja quais

O levantamento foi feito pelo Movimento Transparência Partidária, a partir do que está no Portal de Dados Abertos da Corte, nos dias 21 e 22 de agosto. A legislação estabelece que todos as legendas são obrigadas a prestar contas anualmente em prol da transparência do uso dos recursos públicos.

A prestação de contas dos partidos funciona assim: eles precisam declarar os gastos e as receitas do ano todo no Sistema de Prestação de Contas Anual (SPCA), uma plataforma do TSE, até o dia 30 de junho. O que eles colocam lá dá origem a um processo judicial de prestação de contas, no qual os ministros do TSE avaliam se essa contabilidade está correta.

O que o movimento constatou a partir da análise técnica do que é disponibilizado no Portal de Dados Abertos da Justiça Eleitoral é que vários partidos declaram despesas sem comprovação. As siglas têm a possibilidade de ir "consertando" as declarações no curso do processo, sem que sofram sanções por isso - a ponto de milhões de reais não terem uma destinação clara. Parte desse dinheiro vem, inclusive, dos fundos partidário e eleitoral, que são recursos públicos.