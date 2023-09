Venda de etanol em agosto cresce 9% ante agosto de 2022, diz Unica

São Paulo, 13 - As vendas de etanol totalizaram 2,95 bilhões de litros em agosto passado, o que representa uma variação positiva de 9,14% em comparação com igual mês de 2022. O volume comercializado de etanol anidro no período foi de 1,15 bilhão de litros, uma queda de 5,02%, enquanto o etanol hidratado registrou venda de 1,80 bilhão de litros, avanço de 20,57%, informa a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), em levantamento divulgado nesta quarta-feira, 13.

No mercado doméstico, diz a Unica, as vendas de etanol hidratado na segunda quinzena de agosto mantiveram a tendência ascendente iniciada na primeira metade do mês, totalizando 1,61 bilhão de litros em agosto - variação de 15,35% em relação ao ano passado. No caso do etanol anidro, o movimento foi no sentido contrário, com uma variação negativa em 6,84%, resultando em um volume de 1,00 bilhão de litros.

Segundo a Unica, o dado de venda das distribuidoras em agosto, divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ao fim de setembro, poderá confirmar a robustez do consumo final do biocombustível sinalizado por essa variável precedente, que é a saída dos produtores.